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نيابة خانيونس و المباحث يؤكدان على تطور أساليب التحرّي لمكافحة الجرائم الالكترونية

16 آذار / مارس 2021 10:11

نيابة خانيونس و المباحث يؤكدان على تطور أساليب التحرّي لمكافحة الجرائم الالكترونية
نيابة خانيونس و المباحث يؤكدان على تطور أساليب التحرّي لمكافحة الجرائم الالكترونية

خان يونس- الرأي

أكد رئيس نيابة خانيونس الجزئية المستشار كرم حسنين، ومدير المباحث العامة بالمحافظة المقدم محمود البريم، و مفتش عام التحقيق بالمحافظة المقدم محمود ابو صيام  على  تطور أساليب البحث والتحرّي وجمع الاستدلالات، وتطبيق أحدث الجوانب الفنية التقنية في تعقب الجريمة والوصول إلى مرتكبيها.

ويأـي ذلك  لمحاربة الجريمة قبل وقوعها ورصد المخططين لها والقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة مع مواصلة  تعزيز مكافحة الجرائم الالكترونية واستقراء الوضع الجرمي لها  والالتزام و الاستجابة السريعة بتفويضات  عضو النيابة  فى معالجة سرقة البيانات وقضايا الابتزار ومكافحة التسول الالكتروني بهدف الحفاظ على الأمن والسكينة العامة  والاستقرار المجتمعى والسلم الأهلى. 

وقد حضر الاجتماع أعضاء نيابة خانيونس الجزئية  محمد اللحام ، محمد قعدان ، محمد طه ، نسرين السيقلي، وأقسام وإدارة المباحث في المراكز الشرطية.

وتوافق المجتمعون على تفصيل التقرير للتفويضات الصادرة عن أعضاء النيابة بشكل دقيق، والتدرج في مذكرات الحضور والإحضار، وتسليم المضبوطات والمحرزات للنيابة العامة وفق الأصول القانونية، وفتح قنوات تواصل مباشر ودائم مع النيابة؛ بما يحقق عدالة الإجراءات، فضلاً عن تكثيف الجهود لمنع انتهاك حقوق الإنسان وحرياته، وطمأنة المواطنين بسيادة القانون .

نيابة خانيونس و المباحث يؤكدان على تطور أساليب التحرّي لمكافحة الجرائم الالكترونية f8e1f702-01ae-414d-adba-d6380216b89f
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