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تعليم غرب غزة تستقبل وفدًا من الرابطة الإسلامية

16 آذار / مارس 2021 10:56

تعليم غزب غزة تستقبل وفدًا من الرابطة الإسلامية
تعليم غزب غزة تستقبل وفدًا من الرابطة الإسلامية

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة وفداً من الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي وضم الوفد أ.سعيد العرقان مسئول ملف الرابطة في منطقة غرب غزة وعدد من أعضاء الرابطة.


وكان في استقبال الوفد رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية أ.تامر النمرة وفريق العلاقات العامة في المديرية أ.مجدي الخطيب، وأ.محمد السنوار.


وتهدف الزيارة لتقديم كمامات لتوزيعها على المدارس ضمن حملة تقوم بها الرابطة الإسلامية أطلقت عليها عنوان "حملة سلامتك تهمنا".


وفي كلمته رحب أ.تامر النمرة بوفد الرابطة الإسلامية مثمناً دورهم الريادي في خدمة الطلاب سيما في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المسيرة التعليمة جراء جائحة كورونا.


وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة بأن العلاقة التكاملية التي تربط المديرية مع جميع المؤسسات والكتل الطلابية هي علاقة تكاملية تهدف إلى خدمة الطلبة، مؤكداً على استمرار التعاون والتنسيق مع الرابطة الإسلامية بما يخدم مصلحة الطلاب.


من جانبهم عبر وفد الرابطة عن شكرهم لمديرية تعليم غرب غزة على حسن الاستقبال، شاكرين للمديرية جهودها الطيبة في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، مؤكدين حرص الرابطة الإسلامية على التواصل والتنسيق الدائم مع مديرية تعليم غرب غزة في كافة المجالات.


وفي ختام الزيارة قدّم وفد الرابطة كمامات طبية لمديرية التربية والتعليم غرب غزة وذلك في إطار مواجهة جائحة كورونا، متمنين لتربية غرب غزة مزيدا من التوفيق في خدمة العملية التعليمية

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