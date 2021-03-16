تعليم شمال غزة تعقد لقاءات تقييمية للمعلمين المتميزين

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، (قسم الإشراف والتأهيل التربوي)، لقاءات مع ثلة من المعلمين المتميزين على مستوى المديرية، الذين قدموا عدداً كبيراً من الإنجازات والأبحاث لخدمة العملية التعليمية، وذلك في إطار عملية التقييم الخاصة بمسابقة (معلم فلسطين لعام 2021م).



وترأس لجنة التقييم مشرف التكنولوجيا د. عطايا عابد، وضمت إلى جانبه كلاً من المشرفين التربويين د. أحمد صالح، و أ. إبراهيم دعيج، و أ. بهاء الدين ضاهر و أ. هالة الحلبي.



وأوضح د. عابد أن هذه المسابقة تأتي استجابةً لحاجات التطور المهني وتحسين مخرجات العملية التعليمية، كما وتُعد (المسابقة) نافذة من نوافذ البحث عن المعلمين المبدعين والمتميزين وتكريمهم وتقديمهم للمجتمع؛ ليكونوا قدوة لزملائهم ولطلبتهم.



وتقدم للمقابلات التقييمية كلاً من المعلمين: أ. أسماء مصطفى، أ. إيمان البرعي، أ. إيمان زامل، أ. أمل أبو عودة، أ. صابرين أديب الغول، أ. إنعام هلال البطريخي، أ. ريم محمد جودة، أ. شيماء فلفل، أ. خليل أبو جراد و أ. زياد أبو شرخ، فيما سيتم اختيار اثنين منهم وترشيحهم لوزارة التربية والتعليم العالي التي بدورها ستستكمل إجراءات المسابقة.