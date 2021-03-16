الصحة: التحولات الالكترونية بمرافقنا زادت من جودة الخدمات

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها تمكنت وعبر وحدة تكنولوجيا المعلومات من إحداث تحولاً الكترونياً في مرافقها الصحية على صعيد البنى التحتية والأنظمة الصحية، بما انعكس بالإيجاب على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في تقرير إنجازات وزارة الصحة في قطاع غزة 2006-2020، أنه وعلى صعيد تطوير البنية التحتية، فإنه تم انشاء مركز بيانات لوزارة الصحة يحتوي على 13 خادماً وذلك لاستضافة الخدمات الإلكترونية للمرافق الصحية، إلى جانب تشغيل وتركيب شبكة الربط الفقري لـلربط بين 40 مرفقاً صحياً وتشغيل التطبيقات والبرامج المحوسبة.

كما تم تزويد المرافق الصحية بخدمات الانترنت وتركيب شبكات داخلية في جميع المستشفيات والمجمعات الإدارية ومراكز الرعاية الأولية من المستوى الرابع، إلى جانب تركيب مقاسم جديدة في عدد من المرافق الصحية والمبنى الإداري وعيادة شهداء الرمال وإعادة تأهيل شبكات الاتصالات في مرافق الوزارة.

وعلى صعيد الأنظمة المحوسبة، شهدت مرافق وزارة الصحة تطوير وتطبيق 27 نظاماً محوسباً، شملت مختلف الأنظمة الصحية والإدارية والمالية في الوزارة.

ومن شأن التطورات على صعيد الأنظمة، تسهيل مهام العمل الخاصة بموظفي وزارة الصحة الفلسطينية من خلال المزايا التي تتيحها الخدمات الالكترونية والبرامج والتطبيقات الإلكترونية.

كما تتيح التطورات التكنولوجية العديد من الخدمات لصالح المواطنين والمرضى وتمكنًهم من الاستعلام عن مختلف العناوين الصحية، والتعرف على مواعيد العمليات والعيادات الخارجية ونتائج الفحوصات والتحاليل المخبرية وتقديم طلبات التأمين الصحي ومرفقاته، والالتزامات المالية وغيرها من الخدمات.