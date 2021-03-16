"الاتصالات" توقع اتفاقية تعاون مع المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج

غزة- الرأي

وقعت كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج اتفاقية تعاون، يتم بموجبها فتح اَفاق للشباب في فلسطين للعمل عن بعد من خلال منصة "فلسطينيون محترفون" ( www.pal-pro.com ) والتشبيك بين الفلسطينيين في الداخل والجاليات الفلسطينية في شتى أنحاء العالم.



جاء ذلك، خلال لقاء عقد عبر منصة zoom بين غزة واسطنبول والدوحة، حضره عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكيل الوزارة م. سهيل مدوخ ود. محمد العبسي مستشار الوزارة للشئون الفنية ود. محمد السباح مستشار الوزارة لشئون التطوير وم. بهجت الغفير مدير عام التنمية وعن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج م. هشام أبو محفوظ نائب الأمين العام للمؤتمر ود. أنس الحاج مدير مشروع منصة " فلسطينيون محترفون".



وقع الاتفاقية عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكيل الوزارة م. سهيل مدوخ فيما وقع الاتفاقية عن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج مدير المنصة د. أنس الحاج.



وافتتح اللقاء د. محمد العبسي، مشددا على أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سياسة الوزارة لتشجيع ودعم العمل عن بعد معتبرا أن منصة فلسطينيون محترفون نافذة أمل أمام الشباب الفلسطيني لتجاوز الاحتلال والحصار والتغلب على مشكلة البطالة المتفاقمة في صفوف الخريجين. كما وشدد على أن منصة فلسطينيون محترفون تمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة والتشبيك مع أفراد الجاليات الفلسطينية في الخارج.



من جانبه استعرض وكيل الوزارة م. سهيل مدوخ جهود الوزارة في دعم استراتيجية العمل عن بعد وتدريب الخريجين، مؤكدا أن الوزارة بدأت فعليا في إيجاد شراكات بين منصة فلسطينيون محترفون ومختلف المؤسسات العاملة في فلسطين وستواصل العمل مع المؤسسات المختلفة لجعل منصة " فلسطينيون محترفون " إحدى المنصات التي يتم من خلالها الحصول عل فرص عمل.



وأضاف مدوخ أن الاتفاقية تتيح للطرف الثاني الاستفادة من مرافق وخدمات الوزارة بما يخدم عمل منصة "فلسطينيون محترفون" مؤكدا أن الوزارة ستعمل على إيجاد تشريعات وإجراءات تشجع الشركات الخارجية على توظيف الخريجين في فلسطين بحيث تحمي حقوقها وتسهل معاملاتها.



وشدد وكيل الوزارة على أهمية الشراكة والتكامل والتشبيك بين الوزارة والجهات التي ستتولى إدارة المشروع بما يخدم الشباب الفلسطيني.

من جانبه ذكر م. هشام أبو محفوظ أن مشروع منصة "فلسطينيون محترفون" هو مشروع تشبيك وتطوير وتعاون بين فلسطيني الداخل وفلسطينيي الخارج لتلبية احتياجات الشباب الفلسطيني.

وشدد على أن المنصة ستكون عنوانا للخريجين والشباب من أجل إيجاد فرص عمل والتشبيك الخارجي.



وأضاف أن المؤتمر يتطلع أن تصبح المنصة دولية تزخر بالمشاريع المتنوعة والطاقات الشبابية الفلسطينية الهائلة.



بدوره عرض د. أنس الحاج مدير المنصة فكرة المشروع ووضح أن المنصة ستعمل عبر ثلاث مراحل: المرحلة الاولى تتمثل في منصة رقمية للعمل الحر والمرحلة الثانية منصة التوظيف الرقمية والمرحلة الثالثة منصة التشبيك والتواصل بين الشركات ورجال الاعمال والخريجين وصولا للتكامل بين الثلاث مراحل.



وأوضح الحاج أن المؤتمر الشعبي يعمل من خلال المنصة على توفير بيئة عمل تجمع فلسطينيي الداخل وأصحاب المهارات مع فلسطيني الخارج الذين لديهم رغبة بخدمة أبناء شعبهم من خلال اليات وخطوات عمل عبر منصة رقمية تضمن حقوق جميع الاطراف.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، سيتم توفير إطار للتنسيق وتسهيل التعاون بين الطرفين، من أجل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والعمل المشترك في مشاريع رقمية استراتيجية بشكل عام ومنصة "فلسطينيون محترفون" بشكل خاص في سبيل خدمة الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم بشكل عام وتشغيل الشباب الفلسطيني في فلسطين بشكل خاص.