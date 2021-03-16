وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: التحولات الالكترونية بمرافقنا زادت من جودة الخدمات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تعقد لقاءات تقييمية للمعلمين المتميزين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غزب غزة تستقبل وفدًا من الرابطة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية "العمل بغزة خلال 15 عاماً".. توفير فرص عمل بأكثر من 100مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية نيابة خانيونس و المباحث يؤكدان على تطور أساليب التحرّي لمكافحة الجرائم الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تفتتح بئر مياه جديدة ومحطة تحلية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2781) الثلاثاء 16/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية توغل لجرافات الاحتلال شرق البريج
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشباب والثقافة" تطلق مسابقة فنية للأطفال في رسم القدس

16 آذار / مارس 2021 11:41

"الشباب والثقافة" تطلق مسابقة فنية للأطفال في رسم القدس

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة ، ومنتدى الأمة للتنمية، وبالشراكة مع مبادرة بيتكم عامر عن إطلاق مسابقة فنية في رسم مدينة القدس المحتلة وتجسيد ما تتعرض له من تهويد وطمس لهويتها العربية والإسلامية، وتستهدف فئة الأطفال الموهوبين في الرسم.


وأوضح رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، أن المسابقة تأتي في إطار التعاون والشراكة المستمرة مع منتدى الأمة ومؤسسات المجتمع المدني لصقل وتطوير مواهب الأطفال، وتعزيز حسّ الإبداع لديهم.


وقال: "تهدف المسابقة إلى تعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية وتعميقها خاصة لدى الأجيال الناشئة، وربطهم الروحي بمدينة القدس لتبقى حاضرة في قلوبهم وعقولهم، وغرس القيم الوطنية في نفوسهم، في ظل مساعي الاحتلال لبث الأفكار المسمومة بهدف تزييف الوعي الوطني، وتسويق روايته المزعومة حول تاريخ أرض فلسطين ومدينة القدس".


وأضاف: "نسعى من خلال المسابقة إلى توجيه أنظار المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته نحو الخطر المحدق بمدينة القدس المحتلة وما تتعرض له من حملات شرسة لتهويد وتغيير وجهها العربي والإسلامي وتهجير أهلها المرابطين".


وتابع: "تستهدف المسابقة الأطفال المبدعين في الرسم في الفئة العمرية من 9-15 عام، على أن يتم تصوير فيديو لا يتجاوز 3 دقائق يوضح مراحل رسم اللوحة، وأن تكون اللوحة المرسومة بمقياس ورقة A3 بواقع 30 سم × 50 سم، على أن تكون اللوحة بالألوان الخشب، الأكريليك، المائية، أو أي تقنيات أخرى"، مبينًا أن المشارك يقوم بنشر الفيديو عبر صفحته على فيسبوك تحت هاشتاغ #ارسم_القدس ويرسل الرابط والبيانات الشخصية على صفحة موهبتك من بيتك على فيسبوك، وسيتم منح جائزة بقيمة 50 دولار لأفضل 20 لوحة مشاركة في المسابقة.


يذكر أن الهيئة اختتمت مؤخرًا مسابقة موهبتك من بيتك نظمتها بالتعاون مع منتدى الأمة وتهدف إلى عرض مواهب الأطفال المبدعين خلال فترة الحجر المنزلي، وشارك فيها مئات الأطفال في مجالات الإنشاد والعزف والأغنية الوطنية والستاند أب كوميدي وكتابة القصة القصيرة والإلقاء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟