"الشباب والثقافة" تطلق مسابقة فنية للأطفال في رسم القدس

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة ، ومنتدى الأمة للتنمية، وبالشراكة مع مبادرة بيتكم عامر عن إطلاق مسابقة فنية في رسم مدينة القدس المحتلة وتجسيد ما تتعرض له من تهويد وطمس لهويتها العربية والإسلامية، وتستهدف فئة الأطفال الموهوبين في الرسم.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، أن المسابقة تأتي في إطار التعاون والشراكة المستمرة مع منتدى الأمة ومؤسسات المجتمع المدني لصقل وتطوير مواهب الأطفال، وتعزيز حسّ الإبداع لديهم.



وقال: "تهدف المسابقة إلى تعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية وتعميقها خاصة لدى الأجيال الناشئة، وربطهم الروحي بمدينة القدس لتبقى حاضرة في قلوبهم وعقولهم، وغرس القيم الوطنية في نفوسهم، في ظل مساعي الاحتلال لبث الأفكار المسمومة بهدف تزييف الوعي الوطني، وتسويق روايته المزعومة حول تاريخ أرض فلسطين ومدينة القدس".



وأضاف: "نسعى من خلال المسابقة إلى توجيه أنظار المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته نحو الخطر المحدق بمدينة القدس المحتلة وما تتعرض له من حملات شرسة لتهويد وتغيير وجهها العربي والإسلامي وتهجير أهلها المرابطين".



وتابع: "تستهدف المسابقة الأطفال المبدعين في الرسم في الفئة العمرية من 9-15 عام، على أن يتم تصوير فيديو لا يتجاوز 3 دقائق يوضح مراحل رسم اللوحة، وأن تكون اللوحة المرسومة بمقياس ورقة A3 بواقع 30 سم × 50 سم، على أن تكون اللوحة بالألوان الخشب، الأكريليك، المائية، أو أي تقنيات أخرى"، مبينًا أن المشارك يقوم بنشر الفيديو عبر صفحته على فيسبوك تحت هاشتاغ #ارسم_القدس ويرسل الرابط والبيانات الشخصية على صفحة موهبتك من بيتك على فيسبوك، وسيتم منح جائزة بقيمة 50 دولار لأفضل 20 لوحة مشاركة في المسابقة.



يذكر أن الهيئة اختتمت مؤخرًا مسابقة موهبتك من بيتك نظمتها بالتعاون مع منتدى الأمة وتهدف إلى عرض مواهب الأطفال المبدعين خلال فترة الحجر المنزلي، وشارك فيها مئات الأطفال في مجالات الإنشاد والعزف والأغنية الوطنية والستاند أب كوميدي وكتابة القصة القصيرة والإلقاء.