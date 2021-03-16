تعليم الوسطى تناقش أموراً إدارية مع أمناء المكتبات المدرسية

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بأمناء المكتبات المدرسية لمناقشة مجموعة من الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بعمل المكتبات خلال الفصل الدراسي الثاني، بحضور رئيس قسم التقنيات أحمد أبو سويرح ومشرفة المكتبات آمال شاهين وأمناء وأمينات المكتبات بمدارس مديرية الوسطى وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي بداية اللقاء رحب أبو سويرح بالحضور، وشكر أمناء المكتبات على جهودهم خلال الفترة الماضية وما واكبها من اغلاقات وظروف طارئة بسبب جائحة كورونا، وتحدث عن تفعيل المكتبات الافتراضية وإثراءها وتفعيل دورها ضمن التعليم الالكتروني، وأشاد أبو سويرح بالنتائج المتميزة التي حققتها المدارس في المسابقات الثقافية والمعرفية خلال الفترة السابقة.

مشرفة المكتبات آمال شاهين تحدثت عن الخطط التطويرية التي وضعتها الوزارة والمديرية لتطوير عمل المكتبات المدرسية بما يتلاءم مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم خاصة في ظل جائحة كورونا والتوجه نحو التعليم الالكتروني لدعم ومساندة التعليم الوجاهي، كما تم التطرق الى العديد من المواضيع الفنية المتعلقة بعمل أمناء المكتبات.