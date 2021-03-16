تعليم غرب غزة تكرم معلمات التربية الرياضة بمناسبة يوم المرأة

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة معلمات التربية الرياضية بمناسبة يوم المرأة العالمي بدعم من وزارة الشباب والرياضة ممثلةً بالأستاذ عبدالسلام هنية نائب الامين العام لمجلس الشباب والرياضة.

وخلال كلمته رحب أ. الترك بالمعلمات جميعاً مثمناً جهود المرأة في وزارة التربية التعليم ودورها في المسيرة التعليمية وشكر بشكل خاص معلمات التربية الرياضية في مدارس مديرية غرب غزة على ما قدمن وبذلن من جهود كبيرة خدمة للتربية والتعليم.

كما وعبر عن الشكر والعرفان الى وزارة الشباب والرياضة أ. عبدالسلام هنية على هذه اللفتة الكريمة من قبلهم.

ومن ناحيتها عبرت أ.نوزت حسنية مشرفة التربية الرياضية في المديرية عن سعادتها بهذا التكريم لمعلمات التربية الرياضية الذين دائماً يقدمون لوحات الابداع والتميز في ميدان التربية والتعليم.

وبالختام قدمت دروع التهنئة بيوم المرأة للمعلمات تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة ابنائهم الطلبة وعلى جهودهم في خدمة الوطن.