تعليم الوسطى تبدأ بتحكيم مسابقة معلم فلسطين 2021

الوسطى- الرأي

بدأت مديرية التربية والتعليم بالوسطى بتحكيم مسابقة "معلم فلسطين للعام الدراسي 2021" في دورتها السادسة للمعلمين المرشحين للمسابقة، بحضَور رئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة من المشرفين التربويين بالمديرية.



وتحدث أبو شملة عن أهمية المسابقة التي تعزز روح التفكير الإبداعي لدى المعلمين، ونهج المبادرات الخلاقة، وتحدث عن المخرجات الإيجابية للمسابقة التي تعود بالنفع على المنظومة التعليمية عموماً.



وحدّدت الوزارة معايير معينة للتنافس على هذه المسابقة، أهمها: أن يكون المعلم قد أحدث فرقاً من خلال نهجه وأساليبه المتبعة في التدريس، وأن تكون له مشاركات تربوية في مؤتمرات أو مبادرات، إلى جانب تشجيع طلبته على التفكير الناقد وتحفيزهم على الانتماء لمهنة التعليم.