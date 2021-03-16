تربية الوسطى تناقش تعاونها مع اتحاد لجان العمل الصحي

الوسطى- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم بالوسطى التعاون المشترك مع وفد من اتحاد لجان العمل الصحي بالمنطقة الوسطى بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس قسم الإرشاد خليل عسقول ورئيس شعبة الصحة وليد عطية، وضم وفد الاتحاد كل من المنسقين هبة عبد الكريم ونور الإيمان اسماعيل.

في بداية اللقاء رحب السدودي بالوفد وأكد على حرص المديرية على تقوية وتعزيز العلاقات مع كافة مؤسسات ومكونات المجتمع خاصة تلك التي تقدم خدمات للمواطنين ومنهم فئة الطلبة والمعلمين، وقدم السدودي شرحاً عن انجازات المديرية والبرامج والخطط التي تنفذها المديرية خاصة في ظل جائحة كورونا والإجراءات الوقائية والصحية المتبعة داخل المدارس بما يضمن سلامة الطلبة والمعلمين.

رئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي تحدث حول أهمية تضافر الجهود من قبل الجميع لتوعية الطلبة بخطورة جائحة كورونا وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأضاف بأن المديرية تتعاون مع الجميع من أجل حماية وسلامة الطلبة وتوفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة وآمنة لهم.

وتم خلال اللقاء مناقشة البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها في مجال حماية الطفولة، وقدم وفد الاتحاد شرحاً عن البرامج التي يقدمها اتحاد لجان العمل الصحي وممكن الاستفادة منها من قبل الطلبة كالفحص الطبي والعمليات الجراحية "الأنف والأذن والحنجرة"، كما بحث الطرفان أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات.