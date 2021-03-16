السلطة القضائية تعقد محاكمات بمركز إصلاح وتأهيل" أصداء "

غزة- الرأي

عقدت السلطة القضائية برُكنيها، نيابة خانيونس الكلية وهيئة محكمة بداية خانيونس ، برئاسة المستشار عماد النبيه، وبتمثيل وكيل النيابة ابراهيم الدباري محاكمات خاصة داخل مركز إصلاح وتأهيل اصداء المركزي لِـ 22 نزيل.

ويأتي ذلك؛ بهدف تخفيف تكدّس النزلاء، وحفاظاً على النسيج المجتمعي، وإصدار أحكام رادعة وضمن محاكمات عادلة بحق الجُناة في القضايا التي تمسّ الأمن والسلم الأهلي، والتزاماً بتوصيات زيارات النيابة الرقابية على مراكز التوقيف والاحتجاز، وقد لاقى ذلك ارتياحاً كبيراً لدى جمهور المحامين و مثمنين دور القضاء في إحقاق الحق والتخفيف عن المواطنين.