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نيابة غزة الجزئية تختتم دورة مهارات وفنون التحقيق لضباط مركز شرطة الزيتون

16 آذار / مارس 2021 12:28

نيابة غزة الجزئية تختتم دورة مهارات وفنون التحقيق لضباط مركز شرطة الزيتون
نيابة غزة الجزئية تختتم دورة مهارات وفنون التحقيق لضباط مركز شرطة الزيتون

غزة- الرأي

اختتمت نيابة غزة الجزئية-الدائرة الأولى، دورة مهارات وفنون التحقيق، التي استهدفت جميع أقسام وإدارة وضباط التحقيق بمركز شرطة الزيتون ، وبإشراف عضوي النيابة أ.عبد الحكيم بلح  و أ.احمد قنيطة .

وقد تضمنت الدورة المهارات الفنية في  مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، وواجبات مأموري الضبط القضائي، ومهارات ادارة الملف الجزائي ودقة وشمولية اجراءاته و تدوين الإفادات، وآليات التحقيق في الجرائم (جنح وجنايات) .

وبين عضو النيابة أ.عبد الحكيم  أن ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي تجري طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، وهي الضامن لتجنب الظلم والتعسف في استخدام السلطة؛ لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

من جهتهم عبّر المحققون عن ارتياحهم للعمل في منظومة العدالة الجنائية، وبذلهم قُصارى جهدهم في ممارسة مهامهم طبقاً للقانون؛ في سبيل كشف الجريمة، وإعادة الحقوق لأصحابها.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة  الأنشطة التثقيفية التي أطلقتها النيابة العامة؛ تحقيقاً للعدالة، وبسط القسط بين الناس، وسيادة القانون.

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