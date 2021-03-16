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أوقاف غزة تطلق حملة لتنظيف مقبرة الشهداء

16 آذار / مارس 2021 12:31

أوقاف غزة تطلق حملة لتنظيف مقبرة الشهداء
أوقاف غزة تطلق حملة لتنظيف مقبرة الشهداء

غزة- الرأي

أطلقت مديرية أوقاف غزة حملة لتنظيف المقبرة الشرقية بالمحافظة من خلال رشها بالمبيدات الزراعية والتخلص من الأعشاب الضارة التي تعيق حركة الزوار، وذلك بالتنسيق مع دائرة المقابر بالوزارة، في إطار الجهود المبذولة للمحافظة على المقابر.


وأوضح مدير أوقاف غزة د. محمد سالم خلال جولته التفقدية للمقبرة أن الحملة تأتي ضمن خطة المديرية للحفاظ على المقابر وصيانتها وتنظيفها، منوهاً بأن الاهتمام بالمقابر وصيانتها من المهمات التي حث عليها ديننا الحنيف وهي تمثل إكراماً لموتى المسلمين.


وثمن سالم جهود العاملين في حملة التنظيف والداعمين لها على ما بذلوه من أجل المحافظة على المقابر وتنظيفها، منوهًا بأن هذه الجهود جاءت استشعارًا بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه أمواتنا.

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