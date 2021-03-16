اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الأشغال

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة استماع لوكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجى سرحان، حيث حضر الجلسة النائب د. عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب د. سالم سلامه، والنائب د. يوسف الشرافي، والنائب د. جميلة الشنطي.

وعرض النائب د. عدوان خلال الجلسة عدداً من الشكاوى الواردة إليها من قبل المواطنين، مؤكداً ضرورة العمل الجاد من أجل إنجاز ملف إعادة الإعمار والتأهيل بشكل كامل، إضافة لتوفير مسكن كريم لكل أسرة محتاجة.

وأشاد د. عدوان بجهود وزارة الأشغال العامة والإسكان في ملف إعادة الإعمار وتوفير مسكن للأسر الفقيرة، داعياً لبذل المزيد من الجهد من أجل حياة كريمة لكل الفلسطينيين.

بدوره؛ بَيَّنَ م. سرحان خلال الجلسة واقع الاعمار لدى وزارة الاشغال، وبرنامج الإسكان للأسر الفقيرة، ومشاريع البنية التحتية، ومشروع إسكان البرج الإيطالي.

وأوضح م. سرحان أن وزارة الأشغال تعمل بشكل مستمر على الإعمار للبيوت المتضررة من جراء العدوان الصهيوني، حيث قامت الوزارة خلال الفترات الماضية بحصر كل بيت تضرر أو هدم للمواطنين من جراء القصف الصهيوني.

وأشار وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مباشر مع كافة الجهات المانحة من أجل تعويض أصحاب البيوت المدمرة أو المتضررة.

وبين م. سرحان، أن أكثر من 10200 وحدة سكنية تضررت منذ عام 2014م، وأن الوزارة من خلال تواصلها مع الجهات المانحة قد صرفت تعويضات لأصحاب هذه البيوت ولم يتبقى سوى 1800 وحدة سكنية جاري العمل على تمويل مشاريع لها.

وبين ان تكلفة المشاريع الإجمالية بلغت ملياري دولار أمريكي، شاكراً كل الدول التي قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني خاصة قطر والسعودية والكويت وألمانيا وغيرها.

أما بخصوص الإسكان لذوي الحالات الاجتماعية، قال م. سرحان :" إن الوزارة لديها برنامج في بناء شقق سكنية للأسر الفقيرة من خلال الجهات المانحة وفق التعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية".

وحول البرج الإيطالي أوضح أن كافة الإجراءات الفنية قد تم تجهيزها وبتمويل إيطالي، وسيتم البدء بالعمل والبناء خلال الفترة القريبة المقبلة.