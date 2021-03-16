كلية الرباط بالداخلية تفتتح مركزاً إلكترونياً للاستشارات القانونية "المجانية"

غزة- الرأي

أعلنت كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن افتتاح مركز إلكتروني لتقديم الاستشارات القانونية "المجانية"، بإدارة نخبة من أساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية، ونخبة من المختصين بالشؤون القضائية والشرطية.

وأوضحت أن المركز سيقدم استشارات في كافة المجالات المدنية، والجنائية، والشرعية، والقضائية، والإدارية، والوظائف المدنية والعسكرية.

ودعت كلية الرباط المعنيين إلى إرسال استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر الرابط الإلكتروني: https://rucc.moi.gov.ps/

ولفتت إلى أن جميع أعمال واستشارات المركز ستكون خدمة مجانية للمواطنين.