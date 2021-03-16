مديريات الداخلية تشرع بتسليم الهوية الأولى لطلبة المدارس

غزة- الرأي

سلَّمت مديريات الداخلية بوزارة الداخلية -الشق المدني- طلبة المدارس مواليد عام 2005 هوياتهم الأولى، وذلك عبر لجان خاصة شكلتها المديريات في محافظات القطاع الخمس.

وبحسب التقرير، فإن داخلية غزة سلمت 2050 هوية، بحضور مدراء المدارس، وبالتنسيق مع كتبة العرائض في المحافظة.

بدورها، أصدرت مديرية داخلية الشمال، 4 آلاف و695 هوية أولى، فيما أنجزت مديرية داخلية رفح ألف و600 هوية أولى، فيما أنجزت داخلية الوسطى 2500 هوية أولى.

ومن جانبها، سلمت مديرية داخلية خانيونس 4 آلاف و497 هوية أولى للطلبة تسلموها عن طريق مدارسهم المختلفة في المحافظة.

وتسعى وزارة الداخلية الشق المدني عبر مديرياتها ومكاتبها لتسهيل حصول المواطنين على هوياتهم الأولى ضمن تطبيق الإجراءات والاحتياطات الخاصة بالسلامة العامة وفق تعليمات وزارة الصحة.