"سرحان " يدعو المقاولين لاستئناف العمل في المشاريع

غزة- الرأي

دعا وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان جموع المقاولين في غزة لوقف اضرابهم عن العمل واستئناف العمل في المشاريع القائمة في قطاع غزة، مشددا على مساندتهم لمطالبهم في الحصول على استحقاقاتهم الضريبية من وزارة المالية في رام الله.

وأكد م. سرحان خلال استقبال رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل، على مطالب المقاولين في المحافظات الجنوبية في الحصول على حقوقهم واسترجاعاتهم الضريبية المحجوزة في وزارة المالية في رام الله أسوة بالمقاولين في المحافظات الشمالية، مشيرا إلى أن وقف العمل في المشاريع في غزة يؤثر سلبًا على سير عمل المشاريع الطارئة ويؤثر على المهندسين والصناع والعمال في هذه المشاريع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يحياها أهالي قطاع غزة .



وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من القضايا الهامة على صعيد تنسيق العلاقة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان واتحاد المقاولين في مختلف القضايا .