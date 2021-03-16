وكالة الرأي الفلسطينية "بحر " يدعو المتحاورين في القاهرة لتقديم المصالح الوطنية على الحزبية وكالة الرأي الفلسطينية "سرحان " يدعو المقاولين لاستئناف العمل في المشاريع وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية تشرع بتسليم الهوية الأولى لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية 26 وفاة و2099 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط بالداخلية تفتتح مركزاً إلكترونياً للاستشارات القانونية "المجانية" وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مستشفى الإندونيسي ينقذون شاباً بعد تعرضه لجروح قطعية قاتلة بالرقبة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تبدأ الجولة الثانية من حملة تطعيم لقاح كوفيد19 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: دخلنا موجة ثانية من "كورونا" لكن ببطء شديد وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الأشغال وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تطلق حملة لتنظيف مقبرة الشهداء
أخبار » الأخبار الحكومية

ويساند مطالبهم في الحصول على استحقاقاتهم المالية من رام الله

"سرحان " يدعو المقاولين لاستئناف العمل في المشاريع

16 آذار / مارس 2021 01:39

وكيل وزارة الأشغال سرحان يدعو المقاولين لاستئناف العمل في المشاريع ويساند مطالبهم في الحصول على استحقاقاتهم المالية من رام الله
وكيل وزارة الأشغال سرحان يدعو المقاولين لاستئناف العمل في المشاريع ويساند مطالبهم في الحصول على استحقاقاتهم المالية من رام الله

غزة- الرأي

دعا وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان جموع المقاولين في غزة لوقف اضرابهم عن العمل واستئناف العمل في المشاريع القائمة في قطاع غزة، مشددا على مساندتهم لمطالبهم في الحصول على  استحقاقاتهم الضريبية من وزارة المالية في رام الله. 

وأكد م. سرحان خلال استقبال رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل، على مطالب المقاولين في المحافظات الجنوبية في الحصول على  حقوقهم واسترجاعاتهم الضريبية المحجوزة في وزارة  المالية في رام الله أسوة بالمقاولين في المحافظات الشمالية، مشيرا إلى أن وقف العمل في المشاريع في غزة يؤثر سلبًا على  سير عمل المشاريع الطارئة ويؤثر على المهندسين والصناع والعمال في هذه المشاريع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يحياها أهالي قطاع غزة


وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من القضايا الهامة على  صعيد تنسيق العلاقة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان واتحاد المقاولين في مختلف القضايا .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟