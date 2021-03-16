مستشفى النصر تستعرض حالة رضيع يعاني من استفراغ مزمن

غزة- الرأي

عقدت مستشفى النصر للأطفال محاضرة علمية لحالة لطفل يبلغ من العمر 11 شهراً يعاني من استفراغ مزمن منذ عمر الأربع شهور بالإضافة إلى تأخر في النمو، حيث تم إدخال الطفل لقسم أطفال 1 بسبب تفاقم الوضع بوجود القيء مصحوباً بدم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وصال أبو لبن رئيس قسم أطفال 1 أنه تم متابعة الحالة بواسطة الطاقم الطبي وتشخيص الحالة من خلال التاريخ المرضي والفحص الإكلينيكي والتصوير الإشعاعي مع المحور الطبقي، وتبين أن الطفل يعاني من عيب خلقي في الحجاب الحاجز مع التفاف المعدة مرات متكررة.

كما وتم التواصل مع قسم جراحة الأطفال بمستشفى الشفاء وذلك لإجراء عملية للطفل حيث أجريت بنجاح والطفل الآن يتابع بقسم العيادة الخارجية بمستشفى النصر للأطفال للمتابعة العامة ومتابعة الوزن، حيث لوحظ زيادة في الوزن بعد أسبوعين من اجراء العملية.

يذكر أن الدكتورة رولا طبيل ألقت المحاضرة بإشراف الدكتورة وصال أبو لبن.