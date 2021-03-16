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أوقاف الشمال تفتتح دورة في حقوق موظفي الخدمات المسجدية

16 آذار / مارس 2021 02:00

أوقاف الشمال تفتتح دورة تدريبية حول حقوق وواجبات موظفي الخدمات المسجدية
أوقاف الشمال تفتتح دورة تدريبية حول حقوق وواجبات موظفي الخدمات المسجدية

غزة- الرأي

افتتحت مديرية أوقاف الشمال دورة تدريبية حول حقوق وواجبات موظفي الخدمات المسجدية، استهدفت الأذنة والمؤذنين العاملين بمساجد المحافظة، على مدار ثلاثة أيام ، بواقع محاضرتين يومياً. 


وأوضح رئيس قسم المساجد بالمديرية أ. ياسر حسان، على أهمية الدورة في تعريف موظفي الخدمات المسجدية بحقوقهم وواجباتهم، وأهمية دورهم في متابعة المساجد وسبل التعامل معها، داعيا إياهم إلى ضرورة الالتزام بالمساجد من حيث النظافة والصيانة لتهيئة الأجواء الإيمانية المناسبة للمصلين.


وخلال محاضرته الأولى تحدث مدير أوقاف الشمال د. مرسي سلمان حول الأجور العظيمة التي يحصل عليها العاملين بالمساجد لما لها من أهمية في حياة الانسان المسلم، مشدداً على ضرورة أن يتعرف كل موظف على حقوقه للحصول عليها وواجباته للقيام بها.

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