وكالة الرأي الفلسطينية شركة التوزيع: فصل خطي كهرباء من الداخل المحتل لأعمال الصيانة وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب "طموح" غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تفتتح دورة في حقوق موظفي الخدمات المسجدية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر تستعرض حالة رضيع يعاني من استفراغ مزمن وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" يدعو المتحاورين بالقاهرة لتقديم المصالح الوطنية على الحزبية وكالة الرأي الفلسطينية "سرحان " يدعو المقاولين لاستئناف العمل في المشاريع وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الداخلية تشرع بتسليم الهوية الأولى لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية 26 وفاة و2099 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط بالداخلية تفتتح مركزاً إلكترونياً للاستشارات القانونية "المجانية" وكالة الرأي الفلسطينية أطباء مستشفى الإندونيسي ينقذون شاباً بعد تعرضه لجروح قطعية قاتلة بالرقبة
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق خان يونس يكرم معلمات التربية الرياضية

16 آذار / مارس 2021 02:12

تعليم شرق خان يونس يكرم معلمات التربية الرياضية
تعليم شرق خان يونس يكرم معلمات التربية الرياضية

خان يونس- الرأي

كرمت مديرية التربية و التعليم -شرق خان يونس بدعم من وزارة الشباب و الرياضة معلمات التربية الرياضية؛ بمناسبة يوم المرأة العالمي الثامن من آذار مارس، بحضور مدير التربية والتعليم أ. سعيد قديح، ومشرفة التربية الرياضية أ. إيمان أبو عيادة.
وخلال اللقاء رحب قديح بالمعلمات مثمناً جهود المرأة في وزارة التربية التعليم ودورها الواضح في المسيرة التعليمية وخصّ معلمات التربية الرياضية في مدارس المديرية على ما قدمن وبذلن من جهود كبيرة للإرتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على صحة الطلبة خلال جائحة كورونا.
كما وعبر عن الشكر والعرفان الى وزارة الشباب والرياضة ممثلةً بالأستاذ عبدالسلام هنية نائب الأمين العام لمجلس الشباب والرياضة، على هذه اللفتة الكريمة لتكريم المعلمات.
ومن ناحيتها عبرت أبو عيادة عن سعادتها بهذا التكريم الذي شمل معلمات التربية الرياضية للجهد الكبير الذي يبدلنه في الميدان التربوي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟