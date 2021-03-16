تعليم شرق خان يونس يكرم معلمات التربية الرياضية

خان يونس- الرأي

كرمت مديرية التربية و التعليم -شرق خان يونس بدعم من وزارة الشباب و الرياضة معلمات التربية الرياضية؛ بمناسبة يوم المرأة العالمي الثامن من آذار مارس، بحضور مدير التربية والتعليم أ. سعيد قديح، ومشرفة التربية الرياضية أ. إيمان أبو عيادة.

وخلال اللقاء رحب قديح بالمعلمات مثمناً جهود المرأة في وزارة التربية التعليم ودورها الواضح في المسيرة التعليمية وخصّ معلمات التربية الرياضية في مدارس المديرية على ما قدمن وبذلن من جهود كبيرة للإرتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على صحة الطلبة خلال جائحة كورونا.

كما وعبر عن الشكر والعرفان الى وزارة الشباب والرياضة ممثلةً بالأستاذ عبدالسلام هنية نائب الأمين العام لمجلس الشباب والرياضة، على هذه اللفتة الكريمة لتكريم المعلمات.

ومن ناحيتها عبرت أبو عيادة عن سعادتها بهذا التكريم الذي شمل معلمات التربية الرياضية للجهد الكبير الذي يبدلنه في الميدان التربوي.

