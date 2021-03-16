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"معروف": مؤشر الحالة والوبائية أساسه قدرة وزارة الصحة على التعامل

16 آذار / مارس 2021 06:26

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

غزة- الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، المؤشر الأساسي للحالة الوبائي يتمثل بقدرة وزارة الصحة على التعامل مع الحالة، والمصابين الذين يحتاجون رعاية طبية في العناية المكثفة وأصحاب الحالات الحرجة.

قال "معروف" في تصريحات لوكالة شهاب الثلاثاء، إن قطاع غزة بات على أعتاب موجة جديدة من موجات فيروس "كورونا"، وفق تقييم وزارة الصحة؛ في ضوء ازدياد منحنى تسجيل الإصابات خلال الأيام العشر الماضية.

وذكر أن المؤشرات لدى وزارة الصحة وطواقمها العاملة تشير إلى أن هذه الموجة أقل حدة من الأولى، مشيراً إلى وجود تقييم ومتابعة للحالة الوبائية بشكل مستمر.

وبين أن وزارة الصحة توصي بتكثيف الجهود الحكومية في متابعة الالتزام ببروتوكولات عمل المنشآت والمرافق المختلفة، وحث المواطنين على عدم التراخي والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية.

ولفت إلى أنه لا يوجد حتى اللحظة ما يستدعي القيام بأي خطوات أو إجراءات احترازية، موضحاً أن هذا الأمر يخضع لتقييم لحظي.

وأضاف "في حال وجدت أي مستجدات بهذا الجانب ستقوم وزارة الصحة باتخاذ إجراءات حسب ما تم إقراره سابقا ضمن خطة العمل الحكومي لمواجهة الجائحة".

وتابع "الحالة لا تزال مستقرة، وحدة هذه الموجة أقل، وفي حال وصلت الأمور إلى درجة من الضغط في أعداد الحالات المصابة ستسير الأمور في ذات الوتيرة السابقة وستتخذ إجراءات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة".

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