وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| حقل أرز أصبح متحف لتماثيل الحيوانات والطيور وكالة الرأي الفلسطينية هنية عن الانتخابات: "قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء" وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي والإغاثة التركية يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية محطة الفضاء تتخلص من منصة تزن 2.9 طنا تضم 48 بطارية وكالة الرأي الفلسطينية "ناسا": احتمال وجود كميات من المياه فى قشرة كوكب المريخ وكالة الرأي الفلسطينية جوجل: متصفح كروم الجديد سيستخدم ذاكرة أقل وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على 5 فوائد صحية من فيتامين ب يحتاجها جسمك وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الماء بالليمون.. يساعد فى إنقاص الوزن والتحكم بضغط الدم وكالة الرأي الفلسطينية 8 طرق لتحسين ذاكرتك.. منها تدريب المخ بألعاب التركيز وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يزور الإمارات غدًا الخميس
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى الرنتيسي والإغاثة التركية يبحثان التعاون المشترك

17 آذار / مارس 2021 09:18

مستشفى الرنتيسي والإغاثة التركية يبحثان التعاون المشترك
مستشفى الرنتيسي والإغاثة التركية يبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث مدير مستشفى الرنتيسي د. محمد ابو ندى،  والوفد المرافق له سبل التعاون المشترك والاستمرار في تقديم خدمات للمرضى بالمستشفى، وذلك خلال زيارة لهيئة الإغاثة الإنسانية والحريات التركية IHH .


وقد أثنى د. محمد على جهود المؤسسة في تقديم الخدمات للمرضى بمستشفى الرنتيسي وتخلل الزيارة تقديم شهادة شكر وتقدير لأدارة المؤسسة تقديرا لجهودهم في تقديم الخدمات للمرضى.


من جانبه،  رحب مدير عام الهيئة أ. أشرف جرادة بالزيارة، ومبديا استعداد ادارته لتقديم الخدمات المتاحة لديها لصالح المرضى بمستشفى الرنتيسي.


يذكر أن مؤسسة IHH قامت  بتوفير وجبات غذائية لمرضى المستشفى خلال الفترة السابق، وتنوي الاستمرار في تقديم الخدمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تواصل تنفيذ جلسات الدعم النفسي للأطفال بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟