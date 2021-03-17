مستشفى الرنتيسي والإغاثة التركية يبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث مدير مستشفى الرنتيسي د. محمد ابو ندى، والوفد المرافق له سبل التعاون المشترك والاستمرار في تقديم خدمات للمرضى بالمستشفى، وذلك خلال زيارة لهيئة الإغاثة الإنسانية والحريات التركية IHH .



وقد أثنى د. محمد على جهود المؤسسة في تقديم الخدمات للمرضى بمستشفى الرنتيسي وتخلل الزيارة تقديم شهادة شكر وتقدير لأدارة المؤسسة تقديرا لجهودهم في تقديم الخدمات للمرضى.



من جانبه، رحب مدير عام الهيئة أ. أشرف جرادة بالزيارة، ومبديا استعداد ادارته لتقديم الخدمات المتاحة لديها لصالح المرضى بمستشفى الرنتيسي.



يذكر أن مؤسسة IHH قامت بتوفير وجبات غذائية لمرضى المستشفى خلال الفترة السابق، وتنوي الاستمرار في تقديم الخدمة.