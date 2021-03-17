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مانشستر سيتي يجدد فوزه على مونشنغلادباخ ويتأهل لدور الثمانية الأوروبي

17 آذار / مارس 2021 09:38

مانشستر سيتي يجدد فوزه على مونشنغلادباخ ويتأهل لدور الثمانية الأوروبي
مانشستر سيتي يجدد فوزه على مونشنغلادباخ ويتأهل لدور الثمانية الأوروبي

واصل مانشستر سيتي الإنكليزي انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي وحجز مقعده بجدارة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين 2 / صفر على بوروسيا موشنغلادباخ الألماني في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

وتأهل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية بالفوز في مجموع المباراتين 4 / صفر بعد فوزه على مونشنغلادباخ 2 / صفر أيضا في مباراة الذهاب.

وأقيمت مباراة الإياب اليوم على استاد “بوشكاش آرينا” بالعاصمة المجرية بودابست وهو نفس الملعب الذي أقيمت به مباراة الذهاب وذلك بسبب قيود السفر والإجراءات الاحترازية التي تفرضها ألمانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا من الهزائم في الموسم الحالي كما حقق الفريق انتصاره السابع على التوالي في مباريات البطولة هذا الموسم بعد تعادل واحد في باية مسيرته بدور المجموعات.

وحسم مانشستر سيتي المباراة في وقت مبكر للغاية حيث سجل البلجيكي كيفن دي بروين وإلكاي جيوندوجان الهدفين في الدقيقتين 13 و18.

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