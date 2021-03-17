وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف و هيئة الزكاة يعقدان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للزكاة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال توزّع كتباً من المنهاج مكبّرة للطلبة ضعاف البصر وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يبارك حصول اتحاد كرة القدم - البتر على العضوية الدولية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يبارك فوز شباب الخليل بلقب دوري المحترفين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2782) الاربعاء17/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: وصول كميات من لقاحات كورونا اليوم وغدًا وكالة الرأي الفلسطينية المالية بغزة خلال 15 عاماً.. إدارة للمال في ظل نقص السيولة وصرف 11مليار شيكل وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الريال يحبط آمال أتالانتا ويتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس يسهل عودة رونالدو إلى ريال مدريد
أخبار » الأخبار الحكومية

قدم مكافأة بقيمة (10.000) شيكل

"هنية" يبارك فوز شباب الخليل بلقب دوري المحترفين

17 آذار / مارس 2021 11:07

"هنية" يبارك فوز شباب الخليل بلقب دوري المحترفين

غزة- الرأي

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فوز نادي شباب الخليل بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، لأندية المحافظات الشمالية، وأعلن عن تقديم مكافأة بقيمة (10.000) شيكل للنادي البطل.


وعبر عبد السلام هنية عن تقديره لنادي شباب الخليل ونجاح منظومته في تحقيق اللقب وإسعاد جماهير النادي، وأشاد بجهود اتحاد كرة القدم وتجاوز أزمة "كورونا".
وكان شباب الخليل ضَمِنَ الفوز بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، قبل ثلاث جولات من ختام البطولة، بعدما ابتعد بفارق 9 نقاط عن "حامل اللقب" وصاحب المركز الثاني فريق مركز بلاطة.


وهذه المرة الثانية التي يتوج فيها شباب الخليل بلقب دوري المحترفين، بعد الأولى في موسم 2015-2016.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنظم لقاءاً تثقيفياً للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟