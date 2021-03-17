"هنية" يبارك فوز شباب الخليل بلقب دوري المحترفين

غزة- الرأي

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فوز نادي شباب الخليل بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، لأندية المحافظات الشمالية، وأعلن عن تقديم مكافأة بقيمة (10.000) شيكل للنادي البطل.



وعبر عبد السلام هنية عن تقديره لنادي شباب الخليل ونجاح منظومته في تحقيق اللقب وإسعاد جماهير النادي، وأشاد بجهود اتحاد كرة القدم وتجاوز أزمة "كورونا".

وكان شباب الخليل ضَمِنَ الفوز بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، قبل ثلاث جولات من ختام البطولة، بعدما ابتعد بفارق 9 نقاط عن "حامل اللقب" وصاحب المركز الثاني فريق مركز بلاطة.



وهذه المرة الثانية التي يتوج فيها شباب الخليل بلقب دوري المحترفين، بعد الأولى في موسم 2015-2016.