"هنية" يبارك حصول اتحاد كرة القدم - البتر على العضوية الدولية

بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حصول الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم - بتر، على كتاب العضوية الرسمية وحق الانتخاب والترشح في الاتحاد الدولي للعبة.

وكان هنية استقبل وفد الاتحاد برئاسة فؤاد أبو غليون في مقر المجلس الأعلى صباح اليوم، واعتبر هنية أن هذه الخطوة تمثل أهمية للاتحاد واللاعبين لتطوير اللعبة والأحقية في المشاركات الخارجية.



وأبدى فؤاد أبو غليون رئيس اتحاد كرة القدم - بتر، تقديره لجهود عبد السلام هنية في دعم الاتحاد، وتطوير النشاط الرياضي، وأكد أن العضوية الدولية ستعزز دور الاتحاد في تنشيط اللعبة وتحفيز اللاعبين.