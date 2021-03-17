تعليم الشمال توزّع كتباً من المنهاج مكبّرة للطلبة ضعاف البصر

غزة- الرأي

وزّعت جمعية "سلام" للإغاثة والتنمية، كتباً مكبّرة من منهاج الفصل الدراسي الثاني الحالي على الطلبة الذين يعانون ضعفاً في البصر بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بواقع (84) طالباً وطالبة.



وتم تسليم الكتب المكبّرة في قسم الكتب والمطبوعات التربوية بحضور مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة أ. نفوذ العطل، و من العلاقات العامة م. محمد الشوا.



وفي كلمته، أثنى المدير الفني أ. شهاب على جمعية "سلام" للإغاثة والتنمية التي قدمت العديد من المساعدات لمدارس وطلاب الشمال على مدار السنوات السابقة، مؤكداً أن مجال الدعم الخيري في قطاع التعليم لا يقل أهمية عن دعم القطاعات الأخرى، و توجه بالشكر إلى الفاعل الخير المتبرع من تركيا الذي قدم هذا العمل الكريم لمساعدة هؤلاء الطلبة والطالبات، لافتاً إلى أن دولة تركيا معروفة لدورها الكبير في دعم القضية الفلسطينية.



كما ثمّن أ. شهاب دور قسم التربية الخاصة والإرشاد الذي يتابع عن كثب أحوال الطلبة الصحية والنفسية والسلوكية ويعمل على تقديم المعالجات المناسبة لها.



يذكر أن جمعية "سلام" كان لها دور كبير وإسهامات مهمة من أجل العملية التعليمية وقدمت مساعدات عدة للمدارس والطلبة، فهذه ليست المرة الأولى التي تساهم فيها الجمعية لمساعدة الطلاب الضعاف البصر وقدمت مساعدات وتبرعات عينية للطلبة المحتاجين في مدارس الشمال من حقائب وزي مدرسي وقرطاسية.

كما وجهزت الجمعية سابقاً جزء من مختبر الحاسوب بمدرسة جباليا الأساسية للبنات وغطت أثمان كتب للغة الانجليزية لمئات الطلبة على مدى سنوات سابقة و قدمت مشاريع تغذوية معززة صحياً للطلبة في عدد من مدارس مديرية تعليم شمال غزة.