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الأوقاف و هيئة الزكاة يعقدان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للزكاة

17 آذار / مارس 2021 11:22

المجلس الأعلى للزكاة يعقد اجتماعه الأول
المجلس الأعلى للزكاة يعقد اجتماعه الأول

غزة- الرأي

عقدت هيئة الزكاة الفلسطينية والإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، برئاسة  نسيم ياسين الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للزكاة.


أ.د. نسيم ياسين رئيس المجلس الأعلى للزكاة وعضو مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية، أ. أسامة اسليم مدير عام الإدارة العامة للزكاة، أ.إياد شعبان المدير التنفيذي – هيئة الزكاة الفلسطينية، د.أشرف إسماعيل مدير دائرة المشاريع – الإدارة العامة للزكاة، أ.رياض أبو يوسف مدير الدائرة المالية – الإدارة العامة للزكاة، أ.محمود عاشور قسم الإيرادات – هيئة الزكاة الفلسطينية.


حيث استعرض المجلس تطوير السياسات الناظمة للعمل الزكوي خاصة فيما يتعلق بجمع الزكاة وصرفها بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاهتمام بالتوزيع العادل لأكبر شريحة من الفئات المستهدفة، وتعزيز التعاون مع لجان الزكاة العاملة في كافة محافظات قطاع غزة، بحيث تصبح الأذرع التنفيذية للهيئة، وتطوير الربط المعلوماتي والمحاسبي لرصد وتسجيل الزكوات التي يتم جمعها وصرفها، إضافة لتعزيز برامج التوعية المشتركة.


ويأتي تشكيل هذا المجلس تتويجاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين رئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية الدكتور علاء الدين الرفاتي، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور عبد الهادي الأغا والتي جرى توقيعها الشهر الماضي.

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