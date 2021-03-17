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"هنية" يستقبل ممثلي المراكز الشبابية في غرب غزة

17 آذار / مارس 2021 11:34

"هنية" يستقبل ممثلي المراكز الشبابية في غرب غزة

غزة- الرأي

استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وفدا يمثل المراكز والأطر الشبابية في منطقة غرب مدينة غزة.

وقدم الوفد الشبابي رؤية التعاون مع المجلس الأعلى وتنفيذ البرامج المشتركة.

بدوره أشاد عبد السلام هنية بما تقدمه المراكز والأطر الشبابية وأبدى موافقته على منح الاستضافة للمراكز في صالة رفيق السالمي بالشاطئ، والمساهمة في دعم إنشاء استراحة للشباب تخدم الأطر الشبابية وتوفير المكان المناسب لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.


وقدم الوفد الشبابي درعا تذكاريا لعبد السلام هنية تكريما لجهوده في دعم الشباب.

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