نيابة الشمال والدفاع المدني يشددان على المخالفين في نقاط تعبئة الغاز

غزة- الرأي

أكد رئيس نيابة الشمال المستشار على صرصور، خلال لقائه بمدير الأمن والسلامة بمديرية الدفاع المدني بالمحافظة ابو اسماعيل الجماعي ، على استمرارية وعودة الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة وملاحقة النقاط العشوائية لتعبئة الغاز ، وذلك من خلال توقيفهم والإحالة للقضاء ومصادرة الأجهزة المستخدمة، وإغلاق محلاتهم .



ويهدف التشديد بالإجراءات المتخذة بحقهم، تحقيق حالة الردع، لضمان سلامة أرواح المواطنين، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع واستقراره ، داعين أصحاب المحطات مراعاة شروط الأمن والسلامة والوقاية على الدوام.



وستقوم لجان الضبط القضائي التابعة للمديرية، بالقيام بحملات تفتيشية في المحافظة ، لاجراء عملية ضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم