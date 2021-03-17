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نيابة الشمال والدفاع المدني يشددان على المخالفين في نقاط تعبئة الغاز

17 آذار / مارس 2021 12:06

نيابة الشمال والدفاع المدني يشددان على المخالفين في نقاط تعبئة الغاز
نيابة الشمال والدفاع المدني يشددان على المخالفين في نقاط تعبئة الغاز

غزة- الرأي

أكد رئيس نيابة الشمال المستشار على صرصور، خلال لقائه بمدير الأمن والسلامة بمديرية الدفاع المدني بالمحافظة ابو اسماعيل الجماعي ، على استمرارية وعودة الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة وملاحقة النقاط العشوائية لتعبئة الغاز ، وذلك من خلال توقيفهم والإحالة للقضاء  ومصادرة الأجهزة المستخدمة، وإغلاق محلاتهم .


ويهدف التشديد بالإجراءات المتخذة بحقهم، تحقيق حالة الردع، لضمان سلامة أرواح المواطنين، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع واستقراره ، داعين أصحاب المحطات مراعاة شروط الأمن والسلامة والوقاية على الدوام.


 وستقوم لجان الضبط القضائي التابعة للمديرية، بالقيام بحملات تفتيشية في المحافظة ، لاجراء عملية ضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم

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