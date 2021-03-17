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العدل يلتقي بنقابة العاملين في صياغة الذهب والفضة والمجوهرات

17 آذار / مارس 2021 12:16

العدل يلتقي بنقابة العاملين في صياغة الذهب والفضة والمجوهرات
العدل يلتقي بنقابة العاملين في صياغة الذهب والفضة والمجوهرات

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة العدل د.محمد النحال بوفد من مجلس ادارة نقابة العاملين في صياغة الذهب والفضة والمجوهرات.


ومثّل الوفد النقيب محمود حمادة ونائبه نائل يونس وحضر اللقاء محي الدين الاسطل مدير عام الشئون المهنية والوسائل البديلة وساجي قديح مدير دائرة النقابات.


وأوضح د.النحال دور وزارة العدل في الحفاظ على العمل النقابي وضمان الاجراءات القانونية لعمل النقابات وتذليل جميع العقبات امامها للارتقاء بالعمل النقابي واوضح كذلك الدور المهم للنقابات في الحفاظ على المهن والحرف وعلى الاعضاء المنتسبين للنقابة.


وأشار النحال لدور الوزارة ودور الوزارة المختصة في تنسيق العمل بينهما لمتابعة عمل النقابة وتذليل جميع العقبات ومحاولة العمل على الحفاظ على حقوق العاملين.


فيما أوضح محمود حمادة للدور الذي تقوم به النقابة للحفاظ على هذه المهنة ودورهم في حل الكثير من الاشكاليات التي يتم تحويلها للنقابة من النيابة والمحاكم ومن الشرطة وكذلك من المحاكم الشرعية حيث تم انجاز الكثير من المهام وحل معظم القضايا داخل النقابة.


واوضح حمادة الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها اصحاب هذه المهنة في ظل الظروف الراهنة وفي ظل جائحة كورنا حيث ان اصحاب هذه المهنة تعرضوا لكثير من الخسائر في ظل الاوضاع الراهنة.


وجاء هذا اللقاء ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة العدل مع النقابات العمالية والمهنية لمتابعتها والرقابة المالية والادارية عليها.
 

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