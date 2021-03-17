وزارة السياحة تطلع ممثل المجلس الثقافي البريطاني على مشاريع الترميم

غزة- الرأي

استقبلت وزارة السياحة والاثار امس السيد "مارتن والتي" مدير المجلس الثقافي البريطاني خلال زيارته لموقعي القديس هيلاريون في النصيرات والكنيسة البيزنطية في جباليا لمتابعة مشاريع الترميم التي تجرى في الموقعين .



واجرى "والتى" والوفد المرافق له جوله في الموقعين الأثريين واطلع على تفاصيل العمل في المرحلة الثانية من مشاريع الترميم في الموقعين، التي يمولها المجلس الثقافى البريطاني مع مؤسسة الإغاثة الأولية والمدرسة الفرنسية وتشرف عليها وزارة السياحة والاثار .



وأثنى السيد "والتى" على سير العمل بمشاريع الترميم في الموقعين والتي تهدف الى حماية وترميم المنشآت الاثرية الهامة فيهما، وتأهيلهما بشكل كامل بأقرب وقت لاستقبال الزوار والمهتمين لما لهما من أهميه تاريخية وحضارية .



من جانبه قال د. جمال ابوريده مدير عام الآثار بالوزارة أن مشاريع الترميم في الموقعين تجرى على قدم وساق في مرحلتها الثانية، حيث كانت انتهت المرحلة الاولى قبل عدة شهور بتكلفه وصلت الى ما يقارب مليون دولار، ويستكمل العمل في المرحلة الثانية، وتقدم بالشكر لكل المؤسسات الدولية الداعمة لمشاريع الترميم والصيانة والاشراف على مشاربع التنقيب فيها .



وبينت الوزارة ان المرحلة الثانية من مشروع ترميم موقعى الكنيسة البيزنطية والقديس هيلاريون بدأت قبل عدة شهور بعد توقف لفترة بسبب جائحه كورونا ، وذلك بتمويل من منظمة الاغاثة الاولية الدولية والمدرسة الفرنسية لموازنة بلغت 770 الف دولار، وكذلك بتمويل من المجلس الثقافي البريطاني بموازنة بلغت 450 الف يورو .



وقالت الوزارة انها مستمرة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى المعنية والجهات الدولية المانحة في الحفاظ على المعالم الاثرية في قطاع غزة وحمايتها من التعديات والتخريب وتنفيذ مشاريع ترميم متعددة لكى تبقى هذه المواقع شاهده على الحقب الزمنية التي انشأت بها