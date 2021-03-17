تربية الوسطى تعقد اجتماعاً للجنة المبادرات الفرعية بالمديرية

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً للجنة المبادرات الفرعية بالوسطى لمناقشة تقييم المبادرات الابداعية للعام الدراسي 2020/ 2021.

جاء ذلك، بحضور رئيس اللجنة بالوسطى المشرف التربوي د. حسني العتال، وأعضاء اللجنة المشرف التربوي أحمد عبد الغفور ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول والمعلمين رائد غنيم وأمل أبو زايد.

وبحث الاجتماع آليات متابعة المبادرات التعليمية الإبداعية وسبل تطويرها واحتضان الأفكار الابداعية والمبادرات المدرسية ورعايتها، وفي بداية الاجتماع رحب د. العتال بأعضاء اللجنة، وتحدث عن أهمية متابعة المبادرات الابداعية التي ينفذها المعلمين ضمن الحاضنة الإبداعية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف العتال أن المبادرات تهدف الى اكتشاف المواهب والابداعات الكامنة داخل مدارسنا وتطويرها، كما تم خلال الاجتماع وضع الآليات لمتابعة المبادرات الإبداعية المدرسية.