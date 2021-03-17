نيابة الاستئناف والنقض تتفقد النزلاء في سجن طيبة

غزة- الرأي

أجرى عضو نيابة الاستئناف والنقض المستشار اياد مسمح برفقة معاون النيابة أحمد قنيطة ورئيس القلم فاي مطر بزيارة، جولة تفقدية إلى مركز إصلاح وتأهيل طيبة .

وكان في استقبالهم مدير السجن المقدماحمد نبهان، وقام باطلاع المستشار مسمح على سير العمل دقام عضو نيابة الاستئناف والنقض المستشاراياد مسمح برفقة معاون النيابة احمد قنيطة ورئيس القلم فايز مطر بزيارة تفقدية إلى مركز إصلاح وتأهيل طيبة وكان في استقبالهم مدير السجن المقدماحمد نبهان وقام باطلاع المستشار مسمح على سير العمل داخل السجن وعلى الإجراءات القانونية وعدد النزلاء والظروف الصحية والمعيشية لهم.



و أكد المستشار مسمح على أن الزيارة تأتي في إطارها القانوني للاطلاع وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي الاستئناف والنقض و تفقد كافة أقسام وغرف السجن واستمع لبعض النزلاء عن طبيعة القضايا الموقوفين عليها.



من ناحيته، أكد مدير المركز المقدم أحمد نبهان، على أهمية مثل هذه الزيارات للإطلاع على أوضاع مراكز الإصلاح والنزلاء داخلها ومستوى الخدمات المقدمة مضيفاً أن الإجراءات داخل المركز تسير وفق ما رسمه القانون داخل السجن وعلى الإجراءات القانونية وعدد النزلاء والظروف الصحية والمعيشية لهم.



