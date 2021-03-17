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الزراعة تستعرض رؤيتها في مستقبل المياه المعالجة بخانيونس

17 آذار / مارس 2021 12:47

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خان يونس- الرأي

شارك وفد من الإدارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة في ورشة عمل متخصصة حول:" مستقبل محطة معالجة المياه المعالجة بخانيونس.

وضم كل من م.معيد الأغا، مدير عام التربة والري،وم. تحرير العويطي، مدير دائرة المياه  م.ماهر الجمل م. رامي كساب،وبمشاركة كل من سلطة المياه ومصلحة مياه الساحل، و UNDP، وجمعيات زراعية ومهتمين على جميع المستويات،وذلك للتعرف على مستقبل المياه التي تم معالجتها في محطة المعالجة-صوفا.


وتحدث مهندسو التربة والري عن رؤية وزارة الزراعة في هذا المجال من خلال ري حوالي 7000 دونم من أصل 13000 دونم وزراعتها بمحاصيل حقلية ومحاصيل فاكهة مثل الزيتون والنخيل والقمح والشعير والحمضيات،حيث سيتم امداد المزارعين بالأشتال اللازمة وشبكات الري ومتابعة العمل مع المزارعين فنياً ومراقبة المياه من حيث الجودة والصلاحية وبذلك تكون منطقة الفخاري سلة غذائية بمورد مياه صالح للزراعة.

161838127_3851004024978989_5402036008227683058_o الزراعة تستعرض رؤيتها في مستقبل المياه المعالجة بخانيونس
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