النيابة العامة تعقد تدريباً حول قضايا الصحة النفسية و الخدمات العدلية

غزة- الرأي

عقد المكتب الفني بالنيابة العامة بالتعاون مع جمعية اصدقاء الصحة النفسية ، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي لأعضائها حول قضايا الصحة النفسية وحقوق متلقي الخدمات العدلية

وأكد رئيس المكتب الفني المستشارحسام دكة، أن الهدف من البرنامج التدريبي، الممتد لكافة أعضاء النيابة، خلق بيئة قضائية واثراء المعرفة وتنمية مهارات عضو النيابة فى التعامل مع انماط الشخصيات البشرية وصفاتها وتسهيل مهام متلقي الخدمات العدلية والتفريق بين الاضطراب النفسي والمرضي النفسيين وآليات الاحالة من النيابة العامة للطب النفسي .

وبين المستشار دكة تبوّء التدريب موقعاً متقدماً في بيئات العمل القضائي؛ لترسيخ العدالة، وتطوير المهارات والقدرات، وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والمجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان بما يحقق عدالة ناجزة وخدمة كافة فئات المجتمع .