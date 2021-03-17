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المواصلات تعزز تعاونها مع الدفاع المدني

17 آذار / مارس 2021 12:53

المواصلات تعزز تعاونها مع الدفاع المدني
المواصلات تعزز تعاونها مع الدفاع المدني

غزة- الرأي

عقدت وزارة النقل والمواصلات ممثلة بالإدارة العامة لهندسة المركبات صباح اليوم، اجتماعاً مع الدفاع المدني الفلسطيني, لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الجانبين.


حيث حضر عن وزارة النقل والمواصلات  نائب مدير عام هندسة المركبات أ.بهاء الأغا ومن الدفاع المدني السيد اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني.


 بدوره رحب شاهين بالزيارة  التي تأتي في إطار التعاون والتنسيق لخدمة المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم, واعدا بتسخير كل الطاقات من اجل الحفاظ على امن وسلامة المواطنيين..


من جانبه،  أكد الأغا على ضرورة التنسيق مع الدفاع المدني من خلال ربط البرامج المحوسبة بين الطرفين لتسهيل معاملات المواطنين والتخفيف عنهم, معربا عن استعداد وزارته لتزويد الدفاع المدني بقواعد البيانات المتعلقة بالورش او الكراجات ومحطات الخدمة وصهاريج  الوقود والتعاون من خلال عمل دوريات مشتركة تكون رقابية عليها  من اجل تعزيز عوامل الأمن والسلامة.

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