"الشباب والثقافة" تبدأ المرحلة الثالثة من برنامج المشاريع الريادية الشبابية

غزة- الرأي

بدأت الهيئة العامة للشباب والثقافة عبر صندوق دعم الشباب الفلسطيني المرحلة الثالثة من تقييم المشاريع المقدمة للاستفادة من النسخة الثانية من تمويل البرامج الريادية الشبابية "دلني على السوق" الممول من جمعية أحباء غزة ماليزيا.



وأوضح مدير عام صندوق دعم الشباب الأستاذ عصام الهبيل أنه تم خلال المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج فرز المشاريع المتقدمة وتصنيفها حسب مجال اختصاصها وتقييمها بمشاركة خبراء ومختصين في كل مجال من المجالات المحددة.



وأشار إلى أنه تخلل المرحلة الثالثة تنفيذ سلسلة زيارات ميدانية للمتقدمين للاستفادة من البرنامج وتمويل مشاريعهم، للاطلاع على طبيعة المشاريع على أرض الواقع، لافتًا إلى أن المرحلة الرابعة سيتم خلالها تنفيذ مقابلات للمتقدمين تمهيدًا للبدء الفعلي في تنفيذ البرنامج من خلال حلقات تلفزيونية تبث عبر قناة الأقصى الفضائية خلال شهر رمضان المبارك.



يذكر أنه سيتم من خلال البرنامج تمويل تنفيذ عدة مشاريع ريادية صغيرة للشباب بقيمة 80 ألف دولار، بنظام القرض الحسن، ويتم تمويل المشاريع بين 1000 إلى 5000 دولار، مع وجود استثناءات لبعض المشاريع الريادية المتميزة التي تحتاج إلى تمويل أكبر على ألا يتجاوز التمويل 7000 دولار للمشروع الواحد.