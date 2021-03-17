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لجنة التربية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة قضايا

17 آذار / مارس 2021 01:06

لجنة التربية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة قضايا
لجنة التربية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة قضايا

غزة- الرأي

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي برئاسة د. عبد الرحمن الجمل، اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة قضايا.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة النواب خميس النجار، وسالم سلامة، ويوسف الشرافي، ومحمد شهاب، ويحيى العبادسة، وهدى نعيم.

وناقش الاجتماع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية المقدمة للمجلس التشريعي، وتم الاتفاق على عقد لقاءات مع مسؤولي وزارتي الصحة والتعليم العالي لاستيضاح عدد من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وبحث الاجتماع ملف التأمين الصحي وسبل معالجة بعض المشكلات التي تواجه مختلف الفئات المجتمعية فيما يتعلق بالاستفادة من خدمة التأمين.

واستعرض النواب شكاوى ومشكلات المواطنين المحالة للجنة، وتم التوافق على لمخاطبة جهات الاختصاص ومعالجتها وفق القانون.

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