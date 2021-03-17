الشرطة النسائية في رفح تنفذ 236 مهمة خلال فبراير

رفح- الرأي

نفذت إدارة الشرطة النسائية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة 236 مهمة خلال شهر فبراير الماضي.

وأظهر تقرير إحصائي لدائرة الشرطة النسائية برفح أنها استقبلت 153 شكوى وافادة خلال شهر فبراير، مبينةً انه ثم تحويل 17 قضية منها للنيابة.

وفي ذات السياق، شاركت الشرطة النسائية في حل26 قضية بشكل ودي، كما شاركت في نشاط واحد داخل المحافظة.

وأوضح التقرير أن الشرطة النسائية برفح حققت في 4 قضايا خلاف عائلي خلال الشهر الماضي، منوهاً أنها تعاملت مع 24 قضية متنوعة خلال الشهر ذاته، وتنفيذ 9 مهمات فض شغب، ومهمتين تنفيذ أوامر حبس خلال شهر فبراير الماضي.