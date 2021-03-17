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تربية الوسطى تفتتح دورة توظيف برامج المحاكاة المخبرية للتعليم عن بعد

17 آذار / مارس 2021 01:32

تربية الوسطى تفتتح دورة توظيف برامج المحاكاة المخبرية للتعليم عن بعد
تربية الوسطى تفتتح دورة توظيف برامج المحاكاة المخبرية للتعليم عن بعد

الوسطى- الرأي

 افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة "توظيف برامج المحاكاة المخبرية في أدوات التعلم عن بعد" لقيمي وفنيي المختبرات المدرسية.

جاء ذلك، بحضور وفد من الإدارة العامة للتقنيات بالوزارة ضم كل من مدير دائرة المكتبات والمختبرات ماجد لولو ورئيس قسم المكتبات الالكترونية فرج السرحي، ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان، ومدربي الدورة  رئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح ومشرف المختبرات العلمية محمد أصلان، ورئيس قسم التدريب رهام البشيتي وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي.

 

 مدير الدائرة الفنية محمد حمدان رحب خلال افتتاح الدورة بوفد الوزارة وبقيمي المختبرات مثمناً جهودهم في تطوير عمل المختبرات المدرسية والارتقاء بالخدمات التي يوفرها المختبر للطلاب والمعلمين في خدمة العملية التعليمية، وشكر حمدان جهود قسم التقنيات والإدارة العامة للتقنيات على ما يقومون به من دور في تطوير عمل المختبرات والمكتبات المدرسية، بما ينسجم مع رؤية وزارة التربية والتعليم الطموحة للارتقاء بالواقع التعليمي.

 

 بدوره أشاد مدير دائرة المكتبات والمختبرات ماجد لولو بإنجازات مديرية الوسطى والمراكز المتقدمة التي حققتها المديرية خلال الفترة الماضية رغم صعوبتها خاصة في ظل جائحة كورونا، مثمناً جهد قسم التقنيات التربوية ومتابعته الميدانية ورؤيته التطويرية للعمل، وشكر القيمين على التزامهم وجهودهم في تفعيل المختبرات العلمية وتطوير ممارسات تدريس العلوم، وأكد لولو على ضرورة الاستفادة من الدورة وتطبيق ما تم تعلمه من مهارات في الميدان ونقل الخبرات إلى المعلمين الآخرين والطلبة.

 

 رئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح أكد على أهمية المختبرات الافتراضية في العملية التعليمية التعلمية في ظل مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وشكر أبو سويرح قيمي المختبرات على التزامهم وجهودهم في تفعيل المختبرات العلمية وتطوير ممارسات تدريس العلوم، وأضاف أن الدورة تعقد على مدار أربعة أيام بواقع (3) ساعات يومياً، وتتناول الدورة برامج الواقع الافتراضي Crocodile Physics & Chemistry و موقع Phet, حيث تخدم الدورة منهاج العلوم بجميع المراحل الدراسية بما يتوافق مع التعليم المدمج.

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