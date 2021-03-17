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عبر الرقم المجاني للاستعلامات

"مدير عام الإصلاح والتأهيل" يستقبل قضايا واستفسارات المواطنين

17 آذار / مارس 2021 01:35

عبر الرقم المجاني للاستعلامات صور "مدير عام الإصلاح والتأهيل" يستقبل قضايا واستفسارات المواطنين
عبر الرقم المجاني للاستعلامات صور

غزة- الرأي

شارك العميد علاء الدين الهندي، مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الأربعاء، في النافذة الأسبوعية للتواصل بين المسؤولين والمواطنين عبر الرقم المجاني للاستعلامات 1800131313.

وتواجد العميد "الهندي" في مكتب استعلامات العلاقات العامة بوزارة الداخلية؛ لاستقبال اتصالات واستفسارات المواطنين، وتلقي ملاحظاتهم وقضاياهم على مدار ساعتين، ما بين الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا.

واستمع العميد "الهندي" إلى عشرات اتصالات المواطنين، التي تمحورت حول قضايا وشؤون النزلاء والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وما يتعلق بأوضاعهم ومحكومياتهم، والإجازات الممنوحة لهم.. وغيرها من القضايا.

وخلال اللقاء، أنهى العميد "الهندي" عددًا من القضايا الواردة بشكل مباشر من خلال التواصل مع جهات الاختصاص، مؤكداً أنه تم تسجيل جميع الاتصالات والشكاوى الواردة؛ من أجل متابعتها في أقرب وقت وفق النظام والقانون.

ولفت العميد "الهندي" إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل في جميع محافظات قطاع غزة تُسخر كل ما يتوفر لديها من إمكانيات في إطار خدمة النزلاء، وتأهيلهم، وإصلاح أحوالهم؛ ليواصلوا حياتهم بروح إيجابية، ويُشكّلوا سواعد بناء داخل المجتمع.

ويأتي هذا اللقاء، ضمن برنامج تواصلي أسبوعي تقوم به العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، لتعزيز نوافذ التواصل المباشر بين المسؤولين في الوزارة وبين المواطنين، بما يسهم في سرعة حل مشاكل المواطنين، والإجابة عن استفساراتهم المختلفة، ودراسة مقترحاتهم بما يساهم في تقديم الخدمة للجمهور بأفضل صورة.

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