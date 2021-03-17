الخدمات الطبية تكرم كوادرها العاملة

غزة- الرأي

كرَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني الطواقم الطبية في المديرية العاملة خلال عام 2020، وذلك ضمن حفل نظمته، بعنوان لمسة وفاء "2".

جاء ذلك بحضور اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني واللواء جمال الجراح نائب القائد العام لقوات الأمن الوطني وجيش التحرير وعميد طبيب محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية.

كما شارك في الحفل ممثلون عن المؤسسات الجمعيات، التي تربطها علاقة شراكة مع الخدمات الطبية العسكرية، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بوزارة الداخلية.

وأشاد اللواء أبو نعيم، بالجهود التي بذلتها الطواقم الطبية خلال جائحة كورونا، وما اتخذته المديرية من إجراءات وقائية في كافة مفاصل وزارة الداخلية.

وقال أبو نعيم: "سنواصل عملنا بكل ما لدينا من إمكانيات ومقدرات وسنتحدى الصعاب ونستمر في تقديم الخدمة الطبية إلى ينتهي تهديد هذا الوباء عن مجتمعنا بشكل كامل".

بدوره، أكد العميد صالح أن الحفل يأتي كلمسة وفاء وشكر وعرفان لجهود العاملين في الخدمات الطبية، وتقديرًا لهم ولعملهم الإنساني خلال جائحة كورونا.

وشكر صالح، كافة المؤسسات الصحية العاملة في التصدي لجائحة كورونا، وعلى رأسهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الداعمة الأخرى.

وشدد على أن الدعم الذي قدمته قيادة الوزارة للخدمات الطبية ساهم بشكل كبير في تطوير الخدمات الصحية المُقدمة في مراكز الحجر الصحي ونقاط الاسعاف والطوارئ وتوزيع المستلزمات الطبية وغيرها من خدمات صحية.

وتخلل حفل التكريم عرض مرئي يُسلط الضوء على إحصائية لعمل طواقم الخدمات الطبية خلال عام2020، كما اشتمل على عمل المديرية خلال التصدي لجائحة كورونا "كوفيد19".

وفي ختام الحفل كرمت قيادة وزارة الداخلية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية العاملة خلال عام 2020، كما تم تكريم عدد من المتقاعدين في المديرية.