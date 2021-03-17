معروف يتحدث حول تطورات الوباء ومستحقات الموظفين بغزة

غزة – الرأي

تحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، وما يتم تداوله بشأن صرف دفعة من مستحقات الموظفين.

وقال معروف، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: "من خلال متابعة منحني التسجيل لأعداد المصابين نلاحظ خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاع في منحني تسجيل المصابين بفيروس كورونا، وهذا الأمر قيد المتابعة من قبل وزارة الصحة وطواقمها الفنية العاملة ".

وأضاف أن قطاع غزة وفقا للتقييم الأولي بات على مشارف موجة جديدة من موجات هذا الفيروس، وإن كانت أقل حدة مما كانت عليه الأمور في الموجة الأولى، ويعود هذا الأمر لعدة أسباب منها: المناعة التي أصبحت موجودة في المجتمع بعد إصابة 50% تقريياً من المواطنين مسبقا، والإجراءات التي تمت على مدار الأشهر الماضية.

وأشار معروف، إلى أن وزارة الصحة أوصت حتى اللحظة بعدم اتخاذ أي إجراءات احترازية على صعيد الحالة العامة أو الإغلاق، ولكن مطلوب الحد من عمليات المخالطة وتعزيز عمليات المتابعة بالالتزام بالبرتوكولات الصحية للمرافق والمنشآت العامة المختلفة وهو ما تم قبل أسبوع بحيث تم إعطاء توجيهات لكل الجهات الرقابية الحكومية للتأكد والمتابعة المستمرة لالتزام المرافق والمنشآت المختلفة، وحث المواطنين على عدم التراخي ورفع درجة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية خاصة في ضوء حالة التراجع في الالتزام بهذه الإجراءات على المستوى الشخصي.

وتابع: "حتى اللحظة نستطيع أن نقول أن الأمور بفضل الله عز وجل مطمئنة لا تدعو للخوف وإن كانت بالتأكيد تدعونا إلى رفع درجة الحيطة والحذر وعدم التراخي وأن يعي جميع المواطنين أن هذا الفيروس لم ينتهي خطره بعد".

وحول مستحقات الموظفين، قال معروف: "حقيقةً نحن جزء من الموظفين والمجتمع يدرك الواقع الذي يعاني منه الموظف الحكومي كجزء من هذا المجتمع الذي عاني على مدار 15 عاماً من الحصار المفروض عليه والذي أثر على كل قطاعات المجتمع وفي مقدمتها بالتأكيد قطاع الوظيفة العمومية الذي بات الموظف فيه يعاني عملياً عدم انتظام الراتب منذ ثماني سنوات وتحصيل دفعة تقريباً ما بين 50-60%، وتراكم مبالغ المستحقات".

وأضاف: "في إطار هذا الأمر الجميع يدرك أن المؤسسة الحكومية هنا في قطاع غزة لم تأل جهدا ولو كان لديها الإمكانية لإحداث نقلة كبيرة في هذا الموضوع لكان الأولى هو صرف الراتب كامل للموظفين".

وتابع معروف: "الجميع يدرك أن هناك إشكالية وأزمة مالية لا تسمح حاليا بتقديم أكثر من نسبة الراتب الحالية وبالرغم من ذلك هناك جهود تبذل ومساعي كبيرة تواصل الليل والنهار سواء من خلال التواصل مع العديد من الجهات المانحة وفي مقدمتها كما بات واضحاً للجميع دولة قطر الشقيقة أو غيرها من الجهات لتحسين نسبة صرف الراتب أو الصرف من المستحقات وعندما توفر هذا الأمر الشهر الماضي مباشرة تم الصرف بواقع 100دولار و100شيكل".

وأكد أن ما يتم تداوله حاليًا بشأن صرف مبالغ مالية للموظفين هو محض إشاعات، مشيرا إلى هناك تواصل ومساعي إلا أنها لم تصل في أي لحظة من اللحظات إلى نقاشات حول نسب ومبالغ مالية محددة كما يتم تداوله

وشدد معروف على أن الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة المالية، وكذلك المستوى السياسي يجتهد في هذا الجانب بشكل كبير ويسعى جاهداً إلى الحد من آثار هذه الأزمة إدراكاً منه بثقلها على الموظف وعلى المجتمع باعتبار أن هذا الموظف هو جزء لا يتجزأ من المجتمع وعليه واجبات تجاه كافة شرائح شعبنا.