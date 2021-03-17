وكالة الرأي الفلسطينية معروف يتحدث حول تطورات الوباء ومستحقات الموظفين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الطبية تكرم كوادرها العاملة وكالة الرأي الفلسطينية "مدير عام الإصلاح والتأهيل" يستقبل قضايا واستفسارات المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تفتتح دورة توظيف برامج المحاكاة المخبرية للتعليم عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية في رفح تنفذ 236 مهمة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التربية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة عدة قضايا وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تبدأ المرحلة الثالثة من برنامج المشاريع الريادية الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة: العثور على بقايا جثة مُتحللة قبالة شاطئ رفح وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تعزز تعاونها مع الدفاع المدني
أخبار » الأخبار الحكومية

قيمته "130" ألف دولار

العـلاقات العامة بالشرطة تُنهي خلافاً مالياً على عقار سكني

17 آذار / مارس 2021 01:40

العـلاقات العامة بالشرطة تُنهي خلافاً مالياً على عقار سكني
العـلاقات العامة بالشرطة تُنهي خلافاً مالياً على عقار سكني

غزة- الرأي

أنهى قسمُ حل النزاعاتِ بوحدة العلاقات العامة والإعلام بمقر مدينة عرفات للشرطة "الجوازات" خلافاً مالياً على عقار سكني بين مواطنين قُدرت قيمته بـ "130" ألف دولار.

و قال النقيب سامي الضاش مسئول قسم حل النزاعات بوحدة العلاقات العامة: "إن القسم تلقى شكوى من المواطنة "ب. ك " حول خلافٍ بينها وبين المشكو ضده "ي. إ" على العقار في منطقة تل الهوى جنوب غزة محافظة غزة".

وأوضح النقيب الضاش أنه تم جمع طرفي الخلاف في مكتب قسم حل النزاعات، ومناقشة القضية بين الطرفين للتوصل إلى حل يُفضي إلى إنهاء الشكوى المقدمة ومحاولة إنهاء الخلاف بينهما.

ولفت النقيب الضاش أنه وبعد سلسلة من التفاهمات والتداول بين الطرفين تم التوصل إلى انهاء القضية من خلال إرجاع "العربون" إلى المواطنة المشتكية، وتسليم العقار، بمحضر تسليم حسب الأصول والتوقيع على العقود دون إكراه أو ضغط من أحد وإنهاء ملف الشكوى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنظم لقاءاً تثقيفياً للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟