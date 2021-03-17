العـلاقات العامة بالشرطة تُنهي خلافاً مالياً على عقار سكني

غزة- الرأي

أنهى قسمُ حل النزاعاتِ بوحدة العلاقات العامة والإعلام بمقر مدينة عرفات للشرطة "الجوازات" خلافاً مالياً على عقار سكني بين مواطنين قُدرت قيمته بـ "130" ألف دولار.

و قال النقيب سامي الضاش مسئول قسم حل النزاعات بوحدة العلاقات العامة: "إن القسم تلقى شكوى من المواطنة "ب. ك " حول خلافٍ بينها وبين المشكو ضده "ي. إ" على العقار في منطقة تل الهوى جنوب غزة محافظة غزة".

وأوضح النقيب الضاش أنه تم جمع طرفي الخلاف في مكتب قسم حل النزاعات، ومناقشة القضية بين الطرفين للتوصل إلى حل يُفضي إلى إنهاء الشكوى المقدمة ومحاولة إنهاء الخلاف بينهما.

ولفت النقيب الضاش أنه وبعد سلسلة من التفاهمات والتداول بين الطرفين تم التوصل إلى انهاء القضية من خلال إرجاع "العربون" إلى المواطنة المشتكية، وتسليم العقار، بمحضر تسليم حسب الأصول والتوقيع على العقود دون إكراه أو ضغط من أحد وإنهاء ملف الشكوى.