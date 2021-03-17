التشغيل ينظم دورة تدريبية متخصصة في التوجيه والإرشاد الوظيفي

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للتشغيل ،ممثلةً بالمدير العام أ.إعتماد الطرشاوي دورة تدريبية للتوجيه والإرشاد الوظيفي برعاية وكيل وزارة العمل م.إيهاب الغصين.

واستهدفت الدورة موظفي الوزارة ومديريات العمل.



و رحب الغصين بالحضور الكريم ، مؤكداً على أهمية هذه الدورة التدريبية التي تعزز وتغرس الثقة بين الموظفين والمواطنين عموماً و فئة الخريجين على وجه الخصوص.

بدورها أكدت الطرشاوي على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى الإرتقاء بالأداء الوظيفي والمهني لدى الموظفين.



وتقدمت بالشكر والتقدير لمدرب الدورة الدكتور عرفات العف على محاضرته المميزة في مجال التوجيه والإرشاد الوظيفي.



من جانبه أوضح العف أن هذه الدورة تساهم في التعرف على المجالات والتخصصات المتنوعة ضمن عملية التوجيه الريادي والتطوعي ،بالإضافة إلى النظرة الواقعية والمستقبلية بما تتناسب مع طموحات وتطلعات الخريجين.



الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية يلقيها د.عرفات العف المتخصص في مجال التدريب المهني والوظيفي ولديه كفاءة عالية و خبرة واسعة في مجال إدارة و ريادة الأعمال، واستهدفت عشرات الموظفين والموظفات بوزارة العمل من مختلف الدوائر والمديريات التابعة للوزارة بواقع ٣٢ ساعة تدريبية ضمن عشر لقاءات على مدار ثلاثة أسابيع.