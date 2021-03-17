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حفل لابورتا يكشف نوايا ميسي تجاه برشلونة

17 آذار / مارس 2021 07:31

ميسي2
ميسي2

وكالات-الرأي:

حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، على دعم خوان لابورتا الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة، إقامة حفل تنصيب لابورتا رئيسًا للنادي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب "كامب نو".

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي وصل إلى الحفل، وسيحضر تنصيب لابورتا.

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية، أكدت أن ميسي كان يتمنى نجاح لابورتا في الانتخابات، وأن البرغوث مستعد الآن لتمديد عقده مع النادي الكتالوني.

ونجح لابورتا في الحصول على الضمان المالي اللازم لاعتماده رسميًا لبرشلونة، وينتظر تصديق رابطة الدوري الإسباني على القرار.

وكان أمام لابورتا، الذي فاز في انتخابات 7 مارس/آذار الجاري، 10 أيام لتقديم ضمانات مالية بقيمة 15% من ميزانية النادي، من أجل اعتماد فوزه بالرئاسة.

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