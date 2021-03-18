وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الانتخابات تعلن آلية قبول طلبات الترشح للتشريعي وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكتشفون ذيل القمر... هذا ما يسببه عندما ترتديه الأرض "كوشاح" وكالة الرأي الفلسطينية سماعات لاسلكية بمواصفات خاصة للأطفال! وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيل" تتسلم رسالة من الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات الرئيسية اليوم الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على الحرارة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية القانوع: خطوات عملية مقبلة تتعلق بالانتخابات وتحصينها وكالة الرأي الفلسطينية بريطانيا تشهد ولادة أول طفل بأجسام مضادة لـ كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 30 مليون إفريقي تحت خط الفقر بسبب كورونا
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

سماعات لاسلكية بمواصفات خاصة للأطفال!

18 آذار / مارس 2021 08:38

سماعات لاسلكية بمواصفات خاصة للأطفال!
سماعات لاسلكية بمواصفات خاصة للأطفال!

قررت شركة BBK توسيع منافستها مع شركات الإلكترونيات الكبرى في الصين والعالم ، وكشفت عن مجموعة مميزة من الإلكترونيات الذكية من بينها سماعات لاسلكية خصصت لتناسب الأطفال.
العالم-منوعات

ومن أكثر ما يميز سماعات imoo Ear-care اللاسلكية الجديدة هو أنها صممت لتتوضع مكبرات الصوت فيها بشكل لا يمنع وصول الأصوات الخارجية إلى أذن الطفل أثناء ارتداء السماعة واستخدامها في الشارع أو أثناء اللعب خارج المنزل أو ممارسة الرياضة، والأهم من كل ذلك هو أن المكبرات صنعت لتعطي أصواتا لا تتجاز شدتها الـ 85 ديسيبل كي لا تضر بأذن الطفل.
سماعات لاسلكية بمواصفات خاصة للأطفال!

وحصلت هذه السماعات على هيكل خارجي مصنوع من البلاستيك والمطاط، وزنه خفيف لا يتجاوز الـ 30 غ، ومجهز بحماية ضد الماء والرطوبة والغبار ضمن معايير IP54، ويمكن التحكم بشكله وثنيه بطريقة تجعل مريحا لمختلف المستخدمين.

كما زودها المصممون بتقنيات تمكنها من الاتصال مع الهواتف والأجهزة الإلكترونية لاسلكيا عبر شبكات "بلوتوث-5" الحديثة، وبطاريات داخلية تكفيها لتعمل لنحو 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

ويمكن الحصول على هذه السماعات حاليا عبر المواقع الرسمية التابعة لشركة BBK عبر الإنترنت بسعر 59 دولارا تقريبا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنظم لقاءاً تثقيفياً للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟