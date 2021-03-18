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استمرار العمل بمشروع تبليط شوارع متفرقة بدير البلح

18 آذار / مارس 2021 09:43

الوسطى- الرأي:

أكدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية بالمدينة، وقال م. حازم الفليت رئيس شعبة تنفيذ المشاريع أنه بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تبليط شوارع متفرقة بدير البلح 80% حيث تقوم الشركة الحدودية الذهبية للصناعات والتجارة العامة والمقاولات بتنفيذه بقيمة 228,579 يورو وتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وبين أنه تم الانتهاء من أعمال التعبيد باستخدام بلاط الانترلوك الخاص بالطرق في الشارع المتفرع من شارع صلاح خلف، الشارع المتفرع من شارع اللحام، الشارع المتفرع من شارع أبو عريف، الشارع المتفرع من شارع جمال عبد الناصر، شارع مسجد الشهداء، منوهاً أنه يجري حاليا أعمال التشطيب النهائي قبل إعادة افتتاحه أمام المواطنين.

وأضاف: يتم حالياً استكمال أعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي بالشارع المتفرع من شارع النخل تمهيداً لتبليطه خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل كلياً بالمشروع مطلع إبريل القادم.

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