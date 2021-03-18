سان جيرمان يقسو على ليل بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بكأس فرنسا

صعد باريس سان جيرمان لدور الثمانية ببطولة كأس فرنسا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه ليل اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.

وافتتح الأرجنتيني ماورو إيكاردي التسجيل لمصلحة سان جيرمان مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وأضاع ليل فرصة تقليص الفارق، بعدما أهدر لاعبه التركي يوسف يازيجي ركلة جزاء في الدقيقة 78، ليعود مبابي لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث لسان جيرمان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كان الفريقان سبق أن التقيا هذا الموسم ببطولة الدوري الفرنسي، حيث تعادلا بدون أهداف، فيما تتجدد المواجهة بينهما في الثالث من نيسان/أبريل القادم على ملعب (بارك دي برانس)، الذي استضاف لقاء اليوم، ببطولة الدوري.

يذكر أن ليل يتصدر ترتيب بطولة الدوري حاليا، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان وليون، قبل تسع مراحل على نهاية المسابقة.