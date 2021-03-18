وكالة الرأي الفلسطينية سان جيرمان يقسو على ليل بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بكأس فرنسا وكالة الرأي الفلسطينية استمرار العمل بمشروع تبليط شوارع متفرقة بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونخ الألماني يكرر تفوقه على لاتسيو الإيطالي ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال أوروبا: تشلسي يجدد فوزه على أتلتيكو ويبلغ ربع النهائي وكالة الرأي الفلسطينية اليمن.. أكبر قصر طيني بالعالم يواجه "خطرا كبيرا" وكالة الرأي الفلسطينية رفض ارتداء الكمامة على متن الطائرة.. فغرم 15 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يُقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف طريقة لإنقاذ الجنين من السمنة والأمراض المزمنة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: دفعة لقاحات جديدة تصل فلسطين خلال أيام وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يزرعون غدداً بشرية في المختبر قادرة على البكاء كعيون طبيعية
أخبار » الأخبار الحكومية

النيابة العامة تكرم موظفاتها بمناسبة يوم المرأة العالمي

18 آذار / مارس 2021 10:04

النيابة العامة تكرم موظفاتها بمناسبة يوم المرأة العالمي
النيابة العامة تكرم موظفاتها بمناسبة يوم المرأة العالمي

غزة- الرأي

كرم النائب العام، المستشار ضياء الدين المدهون، عضوات وموظفات النيابة العامة، بمناسبة يوم المرأة العالمي "الثامن من آذار" ، بحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، وممثلة وحدة المرأة بالنيابة، م. رابحة القهوجي .

واحتفت النيابة العامة في هذا اليوم، وأثنى النائب العام على جهود الموظفات واخلاصهن في العمل، معبرا عن فخره بأدائهن الحكومي، مشيدا بالكفاءة التي تتحلى بها المرأة الفلسطينية في مختلف مجالات العمل وقدرتها على الإبداع والتميز.

واكد  المستشار المدهون  أن قيادة مؤسسة النيابة العامة لا تميز بين الرجل والمرأة إلا بالابداع والاخلاص والتميز في أداء العمل، كما أكد على دور المرأة الأساسي والحيوي والمهم في تربية النشأ، والحفاظ على النسيج المجتمعي .

وأكدت ممثلة المرأة أ. تغريد الهمص، رئيس قلم نيابة خانيونس، أن المرأة عنصر مهم في المجتمع ولها دورها وحقوقها وواجباتها الكاملة كزوجة وأم وأخت وعاملة، تنافس غيرها بالكفاءة والتميز، شاكرة الموظفات على جهودهن المبذولة في الارتقاء بمؤسسة النيابة العامة.

النيابة العامة تكرم موظفاتها بمناسبة يوم المرأة العالمي النيابة العامة تكرم موظفاتها بمناسبة يوم المرأة العالمي المراة 5 المراة 6 النائب المراة النيابة العامة تكرم موظفاتها بمناسبة يوم المرأة العالمي
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنظم لقاءاً تثقيفياً للنساء بشرق غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟