النيابة العامة تكرم موظفاتها بمناسبة يوم المرأة العالمي

غزة- الرأي

كرم النائب العام، المستشار ضياء الدين المدهون، عضوات وموظفات النيابة العامة، بمناسبة يوم المرأة العالمي "الثامن من آذار" ، بحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، وممثلة وحدة المرأة بالنيابة، م. رابحة القهوجي .



واحتفت النيابة العامة في هذا اليوم، وأثنى النائب العام على جهود الموظفات واخلاصهن في العمل، معبرا عن فخره بأدائهن الحكومي، مشيدا بالكفاءة التي تتحلى بها المرأة الفلسطينية في مختلف مجالات العمل وقدرتها على الإبداع والتميز.



واكد المستشار المدهون أن قيادة مؤسسة النيابة العامة لا تميز بين الرجل والمرأة إلا بالابداع والاخلاص والتميز في أداء العمل، كما أكد على دور المرأة الأساسي والحيوي والمهم في تربية النشأ، والحفاظ على النسيج المجتمعي .



وأكدت ممثلة المرأة أ. تغريد الهمص، رئيس قلم نيابة خانيونس، أن المرأة عنصر مهم في المجتمع ولها دورها وحقوقها وواجباتها الكاملة كزوجة وأم وأخت وعاملة، تنافس غيرها بالكفاءة والتميز، شاكرة الموظفات على جهودهن المبذولة في الارتقاء بمؤسسة النيابة العامة.